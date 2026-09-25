Gläubiger des Spitals Wetzikon entscheiden Ende Oktober über Sanierung

Wetzikon (awp) - Im Ringen um die Zukunft des Spitals Wetzikon steht ein wichtiger Termin fest. Die Gläubigerversammlung der Betreiberin GZO AG findet am 28. Oktober 2026 in Uster statt. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) hervor.

An der Versammlung will die GZO ihren Gläubigern einen ordentlichen Nachlassvertrag vorschlagen. Die Zustimmung der Gläubiger ist ein wichtiger Schritt für die Sanierung des finanziell angeschlagenen Spitals.

Zuletzt hatte das Immobilienunternehmen Infracore sein Angebot für die Spitalimmobilien ergänzt und bis zum 31. Oktober verlängert. Es bietet weiterhin 55 Millionen Franken in bar und zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten.

Die Lösung ist den Angaben zufolge zudem mit einer möglichen Übernahme des Spitalbetriebs durch die Thurgauer Spitalgruppe Thurmed vereinbar. Diese wurde bisher von der GZO favorisiert. Infracore will ausserdem die Fertigstellung des Erweiterungsbaus vollständig finanzieren, sobald das Kerngeschäft der GZO stabilisiert ist.

Der Vollzug des Infracore-Angebots hängt laut dem Unternehmen davon ab, dass die Gläubiger dem Nachlassvertrag zustimmen. Die GZO prüft das Angebot derzeit.

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