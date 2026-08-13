Glaston stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Glaston hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 0.05 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Glaston noch ein Gewinn pro Aktie von -0.040 EUR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19.73 Prozent auf 41.5 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Glaston 51.7 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch