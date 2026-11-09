|Stabiler Ausblick
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09.11.2026 09:46:07
Glarner KB-Aktie zieht an: S&P bestätigt Rating
Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat das langfristige Kreditrating der Glarner Kantonalbank (GLKB) mit "AA" bestätigt.
Die kurzfristigen Verbindlichkeiten bewertet die Agentur weiterhin mit "A-1+", wie aus einer Mitteilung der Kantonalbank vom Montag hervorgeht. Als Stärken nenne die Ratingagentur die Kapitalisierung der Bank, die regionale Marktstellung und die enge Verbindung zum Kanton Glarus samt Staatsgarantie.Die Glarner KB-Aktie gewinnt zwischenzeitlich 0,75 Prozent auf 26,90 Franken.
awp-robot/ys
Glarus (awp)
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