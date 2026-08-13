Glarner Kantonalbank Aktie 18939665 / CH0189396655
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13.08.2026 07:00:06
Glarner Kantonalbank mit erfolgreichem 1. Halbjahr 2026
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Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Ad-hoc-Mitteilung
Glarus, 13. August 2026 – Die Glarner Kantonalbank erzielt im ersten Halbjahr 2026 ein starkes Ergebnis. Der Betriebsertrag erhöht sich gegenüber der Vorjahresperiode um 11,2 Prozent auf 52,6 Mio. Franken, während der Reingewinn um 40,2 Prozent auf 13,2 Mio. Franken zulegt.
Die Glarner Kantonalbank schliesst das erste Halbjahr 2026 erfolgreich ab. Sowohl das Zinsergebnis konnte verbessert als auch das Kommissionsgeschäft weiter ausgebaut werden. Mit dem Halbjahresergebnis 2026 wurde das Resultat des bereits guten zweiten Halbjahrs 2025 nochmals übertroffen. Zudem gelang im Juni die erfolgreiche Platzierung einer neuen Tier-2-Anleihe. Sven Wiederkehr, CEO der Glarner Kantonalbank, zeigt sich zufrieden: «Das erste Halbjahr war geprägt von den Turbulenzen am Persischen Golf und der damit verbundenen Unsicherheit bezüglich Inflationserwartung und Zinsen. Umso erfreulicher ist die gute Entwicklung unseres Geschäfts und das entgegengebrachte Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden.»
Starkes operatives Ergebnis
Bilanzsumme bleibt stabil
Kontakt:
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Glarner Kantonalbank AG
|Hauptstrasse 21
|8750 Glarus
|Schweiz
|Telefon:
|0844 773 773
|E-Mail:
|shana.spichtig@glkb.ch
|ISIN:
|CH0189396655
|Börsen:
|BX Berne eXchange; SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2381844
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|EQS News-Service
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2381844 13.08.2026 CET/CEST
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