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23.06.2026 14:45:36
Glarner Kantonalbank-Aktie stabil: Millionen-Anleihe erfolgreich zurückgezahlt
Die Glarner Kantonalbank zahlt eine ausstehende Tier-2-Anleihe über 150 Millionen Franken zurück.
Die GLKB-Aktie notiert iim Schweizer Handel unbewegt bei 23,9 Franken.
sta/rw
Zürich (awp)
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