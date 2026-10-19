Glarner Kantonalbank Aktie 18939665 / CH0189396655
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19.10.2026 07:00:04
Glarner Immobilienmarkt bleibt attraktiv
|
Glarner Kantonalbank AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Glarus, 19. Oktober 2026 – Der Immobilienmarktbericht 2026 der Glarner Kantonalbank zeigt auf, dass die Nachfrage nach Immobilien im Kanton Glarus hoch bleibt. Kaufinteressenten treffen dabei auf ein begrenztes Angebot, was zu weiterhin steigenden Preisen bei Wohneigentum führt. Attraktive Standortfaktoren und das vergleichsweise günstige Finanzierungsumfeld stützen diesen Trend nachhaltig.
Gemeinsam mit Wüest Partner AG hat die Glarner Kantonalbank den Immobilienmarktbericht 2026 für den Kanton Glarus erarbeitet und publiziert. Der Bericht zeigt, dass die Nachfrage auf dem Glarner Wohnungsmarkt weiterhin intakt ist. Moderate Immobilienpreise, die Nähe zur Natur sowie die gute Erreichbarkeit des Grossraums Zürich und weiterer Arbeitsplatzzentren machen den Kanton Glarus nach wie vor zu einem attraktiven Wohnstandort. Zudem stützen die tiefen Zinsen die Nachfrage nach Wohneigentum.
Ausblick: Attraktiver Wohnstandort mit Wachstumspotenzial
Der Immobilienmarktbericht 2026 steht unter glkb.ch/immobilienmarktbericht zum Download bereit. Die Glarner Kantonalbank begleitet Kundinnen und Kunden bei Fragen rund um den Immobilienmarkt im Kanton Glarus und unterstützt sie bei der Finanzierung von Wohneigentum.
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Glarner Kantonalbank AG
|Hauptstrasse 21
|8750 Glarus
|Schweiz
|Telefon:
|0844 773 773
|E-Mail:
|shana.spichtig@glkb.ch
|ISIN:
|CH0189396655
|Börsen:
|BX Berne eXchange; SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2417278
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|EQS News-Service
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2417278 19.10.2026 CET/CEST
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