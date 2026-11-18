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18.11.2026 01:37:01
Glänzende Zahlen, heikle Bilanz: Die 518-Milliarden-Dollar-Wette, die Huang bei Nvidia hinterlässt
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Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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|NYSE-Handel So performt der Dow Jones am Mittwochmittag (finanzen.ch)
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|Schwacher Handel: So steht der NASDAQ Composite mittags (finanzen.ch)
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|Börse New York in Rot: S&P 500 verbucht mittags Abschläge (finanzen.ch)
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16:29
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag mit Einbussen (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
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US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
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Mini-Futures auf SMI
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Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Mittwoch nach unten. An der Wall Street zeigen sich unterschiedliche Tendenzen. In Asien zeigten sich die Märkte uneinheitlich.