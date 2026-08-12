Gland Pharma: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Gland Pharma äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 19.23 INR gegenüber 13.08 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Gland Pharma im vergangenen Quartal 18.00 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19.57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gland Pharma 15.06 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch