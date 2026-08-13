Gladstone Land präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Gladstone Land liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Gladstone Land die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Gladstone Land vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.32 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.380 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3.17 Prozent auf 12.7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch