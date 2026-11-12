Gladstone Land: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Gladstone Land hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Gladstone Land ein EPS von -0.110 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 31.5 Millionen USD – ein Plus von 76.90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gladstone Land 17.8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch