Gladstone Investment legte Quartalsergebnis vor

Gladstone Investment hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Gladstone Investment hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.43 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.750 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 618.45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24.2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum -4.7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch