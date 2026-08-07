Gladstone Commercial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Gladstone Commercial hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.11 USD. Im Vorjahresviertel hatte Gladstone Commercial 0.030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gladstone Commercial im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 44.0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 39.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch