Gladstone Commercial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Gladstone Commercial hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Gladstone Commercial hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.020 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 42.4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40.8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch