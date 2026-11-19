Gladstone Capital präsentierte in der am 17.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Gladstone Capital hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.09 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.620 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 46.15 Prozent auf 25.8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1.42 USD beziffert. Im Vorjahr waren 2.55 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Gladstone Capital im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbussen von 30.54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 100.55 Millionen USD. Im Vorjahr waren 144.76 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch