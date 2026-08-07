Gladstone Capital informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Gladstone Capital hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.56 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.330 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 24.5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch