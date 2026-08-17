GLAD CUBE informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

GLAD CUBE hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.75 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4.080 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0.40 Prozent auf 428.9 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 430.7 Millionen JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch