Glacier Media: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Glacier Media veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0.04 CAD gegenüber -0.040 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 30.2 Millionen CAD, gegenüber 32.6 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7.33 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch