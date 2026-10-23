Glacier Bancorp Aktie 942002 / US37637Q1058
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23.10.2026 05:52:25
Glacier Bancorp Inc. Bottom Line Advances In Q3
(RTTNews) - Glacier Bancorp Inc. (GBCI) reported a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $104.56 million, or $0.80 per share. This compares with $67.90 million, or $0.57 per share, last year.
Excluding items, Glacier Bancorp Inc. reported adjusted earnings of $105.41 million or $0.81 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 26.5% to $329.84 million from $260.73 million last year.
Glacier Bancorp Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $104.56 Mln. vs. $67.90 Mln. last year. -EPS: $0.80 vs. $0.57 last year. -Revenue: $329.84 Mln vs. $260.73 Mln last year.
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