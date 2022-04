GKB will bei Hypothekenvergabe an Private stärker auf Umweltaspekte achten - Aktie stabil

Die Bank hat im vergangenen Jahr erstmals eine Schätzung der indirekten Treibhausgas-Emissionen der mit ihren Hypothekarkrediten finanzierten Immobilien (Scope 3) vornehmen lassen. Demnach beliefen sich die indirekten Emissionen aus dem Privatkunden-Hypothekarportfolio der GKB per 30. Juni 2021 auf 207'000 Tonnen CO2-Äquivalente, wie aus dem am Mittwoch publizierten Nachhaltigkeitsbericht der Bank hervorgeht.

Das entspricht einem Durchschnittswert von 35 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Quadratmeter bei Einfamilienhäusern, was laut dem Bericht rund 10 Prozent unter dem Schweizer Mittelwert liegt. Grund dafür ist dem Bericht zufolge, dass im Kanton Graubünden der Anteil an Holzheizungen in Privathäusern überdurchschnittlich hoch ist. Bei Mehrfamilienhäusern und Eigentumswohnungen im GKB-Portfolio lägen die Emissionszahlen pro Quadratmeter mit 30 respektive 26 Kilogramm etwa im Schweizer Durchschnitt, heisst es.

Beim Hypothekargeschäft, das bei der GKB eine hohe relative Bedeutung habe, bestehe ein grosser Hebel, um die indirekten CO2-Emissionen zu senken, heisst es in dem Bericht. Darum plant die Bank unter anderem, künftig die energetische Sanierung von Öl- und Gasheizungen zusätzlich zum kantonalen Förderbeitrag mit einer sogenannten "Abwrack-Prämie" zu unterstützen. Zudem werde sie sich finanziell an den Kosten für die Erstellung von energetischen Gebäudeanalysen (GEAK-Gutachten) als Basis umfassender Sanierungsmassnahmen beteiligen.

Auch Firmenkredite im Blick

Doch auch im Kreditgeschäft mit kleineren und mittleren Firmenkunden will die Bank beim Vergabe-Prozess künftig nebst der Beurteilung der traditionellen Kreditrisiken zusätzlich "qualitative und quantitative nachhaltigkeitsbezogene Faktoren" miteinbeziehen. Zudem prüfe sie ein etappiertes Vorgehen zur Berechnung der Treibhausgasemissionen bei den ausstehenden Firmenkundenkrediten gemäss der Initiative "Partnership for Carbon Accounting Financials" (PCAF).

Aktuell sei eine Kreditvergabe bei KMU nur dann nicht möglich, wenn die Bank den Kreditzweck nicht kennt, darüber hinaus finde jedoch keine umfassende Überprüfung der Sozial- und Umweltrisiken statt.

Im Grosskunden- und Konsortialkreditgeschäft führt die Bank eine solche Überprüfung jedoch seit 2021 durch. So würden etwa Unternehmen mit kontroversen Geschäftspraktiken oder wichtigen Konventionen, wie etwa bei Verstössen gegen Menschenrechte, von einer Kreditvergabe ausgeschlossen. Auch wenn sie im ESG-Rating nach MSCI mit keiner oder einer tiefen Bewertung von CCC oder B abschneiden, erhalten sie von der GKB keine Kredite.

Weniger CO2 ausgestossen

Wie aus dem Bericht hervorgeht, hat die Bank ihren Treibhausgasausstoss im vergangenen Jahr zudem um 40 Prozent verringert auf 540 Tonnen. Im Vergleich zum Basisjahr 2010 sind die absoluten Emissionen damit um zwei Drittel gesunken. Der deutliche Rückgang sei auf den pandemiebedingt verminderten Dienstreiseverkehr sowie die erfolgte Umstellung des Hauptsitzes auf Fernwärme aus der Kehrichtverbrennungsanlage in Trimmis zurückzuführen, heisst es.

Bei den Emissionen der Stufe Scope 3 rechnete die Bank allerdings nicht sämtliche Lieferketten-Emissionen mit. Bei den Scope-3-Emissionen würden aktuell die mit den Bankdienstleistungen und -produkten verbundenen indirekten Emissionen und die mit dem Pendlerverkehr der Mitarbeitenden verbundenen indirekten Emissionen nicht berücksichtigt.

Der Bericht wurde nach dem erst 2021 aktualisierten Standard der Global Reporting Initiative (GRI) erstellt.

Im Schweizer Handel verharrt die GKB-Aktie zwischenzeitlich bei 1'670,00 Franken.

tv/ra

Chur (awp)