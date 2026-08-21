Graubuendner Kantonalbank Aktie 134020 / CH0001340204
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.08.2026 06:55:15
GKB steigert Gewinn im ersten Halbjahr deutlich
|
Graubündner Kantonalbank / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Medienmitteilung vom 21. August 2026 (Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR)
Die Graubündner Kantonalbank (GKB) schliesst das erste Halbjahr 2026 mit einem Konzerngewinn von 137.2 Millionen Franken (+18.2%) ab. Das erfreuliche Ergebnis bestätigt die erfolgreiche Positionierung als Kredit-, Anlage- und Vorsorgebank. Mit 3.0 Milliarden Franken Eigenkapital unterstreicht die GKB ihre ausgeprägte Resilienz.
Die GKB schreibt mit 137.2 Millionen Franken das bisher beste Halbjahresergebnis ihrer Geschichte. CEO Daniel Fust freut sich über das Ergebnis: «Der operative Erfolg verdeutlicht die hohe Leistungsfähigkeit einer resilienten und robusten GKB. Das positive Volumenwachstum mit Privat- und Geschäftskunden drückt das grosse Vertrauen unserer Kundschaft in die GKB aus und unterstreicht unsere ausgeprägte regionale Verwurzelung.»
Zunahme bei allen Ertragskomponenten
Effizienz und Leistungsfähigkeit der Bank bleiben überzeugend
Wachstum bei Privat- und Geschäftskunden
Sichere und stabile Bank
Positiver Ausblick 2026
GKB-Beteiligungsstrategie: Schärfung der Positionierung der BZ Bank
Diese Massnahmen gehen mit Veränderungen im Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung der BZ Bank einher: Nach dem Rücktritt von Stefan Sigron per 30. September 2026 wird der Verwaltungsrat durch Michèle Hess, Mitglied des Bankrats der GKB, ergänzt (vorbehältlich der laufenden Gewährsprüfung durch die FINMA). CEO Marc Schurter und Peter Rebsamen, Leiter Investment Funds, bilden den künftigen Kern der Geschäftsleitung der BZ Bank und verantworten die operative Umsetzung der Strategie. Thomas Kostkiewicz verstärkt die Geschäftsleitung als Chief Risk Officer per 1. September 2026 (vorbehältlich der laufenden Gewährsprüfung durch die FINMA). Dieter Göldi, bisher Chief Financial Officer, verlässt die BZ Bank wie seit längerem vorgesehen per Ende August 2026.
Kontakt:
Graubündner Kantonalbank.
Die GKB verfügt über Mehrheitsbeteiligungen an der Privatbank Bellerive AG und der Albin Kistler AG. Zudem ist sie Alleinaktionärin der BZ Bank Aktiengesellschaft. Der GKB Partizipationsschein ist seit 1985 börsenkotiert.
Ende der Adhoc-Mitteilung
2386636 21.08.2026 CET/CEST
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Graubuendner Kantonalbank
Analysen zu Graubuendner Kantonalbank
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUnterschiedliche Vorzeichen an Asiens Börsen
Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.