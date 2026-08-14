GKB Ophthalmics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

GKB Ophthalmics hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 2.00 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -2.020 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat GKB Ophthalmics 330.4 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2.28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 323.1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch