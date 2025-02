GKB-Aktie stabil: Graubündner Kantonalbank verdient 2024 etwas weniger

Die Inhaber von Partizipationsscheinen erhalten erneut eine Dividende von 47,50 Franken.

Der Konzerngewinn des Bündner Kantonsinstituts verminderte sich 2024 minim um 0,5 Prozent auf 229,5 Millionen Franken und liegt damit am obersten Ende der vom Management zum Halbjahr erhöhten Zielbrandbreite von 210 bis 230 Millionen. Im Konzernergebnis enthalten ist ein ausserordentlicher Gewinn in Höhe von 4 Millionen Franken aus dem Verkauf der Beteiligung an der Twelve Capital Holding. Die Reserven für allgemeine Bankrisiken wurden zudem mit 2,5 Millionen Franken weniger dotiert.

Der für die operative Leistung aussagekräftige Geschäftserfolg nahm um 1,6 Prozent auf 254,3 Millionen Franken ab, wie die GKB am Freitag mitteilte.

"In einem sich rasch verändernden Geschäftsumfeld beweist das Geschäftsmodell der GKB erneut seine Robustheit", kommentiert der abtretende Bankpräsident Peter Fanconi das Ergebnis.

Leicht tiefere Zinseinnahmen

Der Geschäftsertrag erhöhte sich in der Berichtsperiode um 0,5 Prozent auf 528,4 Millionen Franken. Wichtigste Erlösquelle bleibt das Zinsgeschäft, welches 327,6 Millionen (-1,7 Prozent) dazu beitrug. Die sei vor dem Hintergrund der Zinssenkungen und der gestiegenen wirtschaftlichen Unsicherheiten erfreulich, schreibt die GKB.

Um knapp 8 Prozent gewachsen ist der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft. Hier profitierte die Bank von der guten Akquisitionsleistung und einer vorteilhaften Marktentwicklung.

Und auch der Handelserfolg nahm um 5,1 Prozent zu. Dem steht ein deutlich tieferer übriger ordentlicher Erfolg gegenüber. Dieser nahm um 37,8 Prozent auf 8,4 Millionen ab.

Ansteigende Kosten

Die Kosten stiegen als Folge der Neueinstellungen und Investitionen in die Digitalisierung um knapp 6 Prozent auf 248,3 Millionen. Die Cost/Income-Ratio II, welche auch die Abschreibungen beinhaltet, verschlechterte sich damit auf 50,4 Prozent nach 48,8 Prozent im Vorjahr.

Die Kundenvermögen betrugen zum Jahresende 51,5 Milliarden Franken, was dank der positiven Entwicklung an den Finanzmärkten einem Plus von 4,7 Prozent entspricht. Erneut verzeichnete die Bank einen geringen Nettoneugeldabfluss.

Leicht rückläufiger Konzerngewinn 2025 erwartet

Im laufenden Geschäftsjahr rechnen die Bank-Verantwortlichen mit einem erneut guten Ergebnis und peilen einen Konzerngewinn im Bereich von 210 bis 230 Millionen Franken an.

GKB-Aktien bewegen sich an der SIX im Freitagsgeschäft zeitweise nicht und tendieren damit weiterhin auf 1'795,00 Schweizer Franken.

gab/cg

Chur (awp)