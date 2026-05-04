Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’142 0.1%  SPI 18’569 0.1%  Dow 49’499 -0.3%  DAX 24’355 0.3%  Euro 0.9174 0.1%  EStoxx50 5’873 -0.1%  Gold 4’588 -0.5%  Bitcoin 62’349 1.6%  Dollar 0.7828 0.3%  Öl 109.3 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Montagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen
Beweise deine Trading-Strategie beim Traders Cup 2026 und sichere dir professionelles Know-how!
Krypto-Update: Bitcoin übersteigt wieder Marke von 80'000 US-Dollar
Flughafen Zürich-Aktie stabil: Auch im April mehr Flugbewegungen
GKB-Aktie schwächelt: Graubündner Kantonalbank sieht sich Mega-Klage gegenüber
Suche...
Plus500 Depot
Kundenbeziehung 04.05.2026 09:39:37

GKB-Aktie schwächelt: Graubündner Kantonalbank sieht sich Mega-Klage gegenüber

GKB-Aktie schwächelt: Graubündner Kantonalbank sieht sich Mega-Klage gegenüber

Gegen die Graubündner Kantonalbank (GKB), ihre Tochtergesellschaft BZ Bank sowie aktuelle und ehemalige Organe der BZ Bank ist eine Klage eingereicht worden.

Der Kläger fordert eine Summe im mittleren dreistelligen Millionenbereich, wie es in einer Mitteilung der GKB vom Montag heisst.

Die Klage steht laut den Angaben im Zusammenhang mit einer Kundenbeziehung und einem von der BZ Bank verwalteten Anlageprodukt. Der Kläger werfe den Finanzinstituten Pflichtverletzungen vor. Sein Name wird nicht genannt.  

Die GKB und die BZ Bank erachten die Vorwürfe als unbegründet und bestreiten die Forderungen, wie sie betonen. Sie würden sich entsprechend verteidigen. Die Klage wurde gemäss Communiqué in Form eines Schlichtungsgesuchs beim Vermittleramt Höfe eingereicht.  

Bank mit Ebner-Vergangenheit

Die GKB kaufte 2022 dem damaligen Besitzer Martin Ebner eine Mehrheit der BZ Bank ab. Seit Anfang 2025 ist die GKB alleinige Besitzerin. Ebner machte mit dem Verkauf den letzten Schritt in seiner Nachfolgeplanung.

Der bekannte Investor Ebner hatte die Bank 1985 gegründet. Sie war danach Dreh- und Angelpunkt seiner Aktivitäten. Schwerpunktmässig berät sie professionelle, private und institutionelle Kunden bei Aktienanlagen und Beteiligungen.

Medienbericht: GF-Deal als Hintergrund

Laut einem Bericht des Online-Portals Inside Paradeplatz vom Montag soll der aktuelle Streit rund um den Verkauf der ehemaligen Georg-Fischer-Tochter Agie Charmilles an die United Grinding Group ausgebrochen sein. Ebner ist dort Hauptaktionär.

Die BZ Bank habe den Kläger und weitere Privatkunden dazu gebracht, auf Bezugsrechte bei einer Kapitalerhöhung mittels Stimmrechtsaktien zu verzichten - womit diesem Geld entgangen sei. Zudem kritisiert gemäss Inside Paradeplatz der Kläger die Bewertung der Firma. Der Preis für die Aktien sei anhand einer internen Berechnungsformel der BZ Bank künstlich tief angesetzt worden.

Die GKB-Aktie verliert via SIX zwischenzeitlich 0,84 Prozent auf 2'350 Franken.

rw/cg

Chur (awp)

Weitere Links:

WISeKey-Aktie im Blick: Umsatz springt an - Verlust weitet sich deutlich aus

Bildquelle: Graubündner Kantonalbank
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

USA unter Druck: Droht Anlegern jetzt der perfekte Sturm?

Wir sprechen mit dem US-Experten Alexander Berger über die aktuell wichtigsten Treiber an den Finanzmärkten. Während im vergangenen Jahr vor allem Trumps Zollpolitik im Fokus stand, sind es heute geopolitische Spannungen, politische Unsicherheit und die Geldpolitik der USA, die das Marktgeschehen bestimmen.

USA unter Druck: Droht Anlegern jetzt der perfekte Sturm?

Inside Trading & Investment

09:29 Marktüberblick: DHL haussiert nach starken Zahlen
09:08 Durchwachsene Vorgaben zum Wochenauftakt
06:50 USA unter Druck: Droht Anlegern jetzt der perfekte Sturm?
06:01 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Die nächsten Bestmarken
30.04.26 Die Magnificent 7 als Technologiezentrum der Märkte
30.04.26 Julius Bär: 12.24% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59%) auf Lonza Group AG, Swissquote Group Holding SA, Flughafen Zurich AG
28.04.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Partners Group, Swiss Life
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Gold, Öl & Co. in KW 18: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Die Performance der Kryptowährungen in KW 18: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer
So schätzen Analysten die Lufthansa-Aktie ein
Aktien New York Schluss: Stagnation - keine Fortschritte im Iran-Krieg
So schätzen die Analysten die Zukunft der Intel-Aktie ein
EQS-AFR: thyssenkrupp AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG
Ripple unter Beschuss: Cardano-Gründer zweifelt an Vorteilen für XRP-Investoren
SMI und DAX etwas fester -- Asiens Börsen in Grün

Top-Rankings

Die Performance der Kryptowährungen in KW 18: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 18: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
April 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der April 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.