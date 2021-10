GKB-Aktie mit Verlusten: Bündner Regierung bestätigt Peter Fanconi als Präsidenten der Graubündner Kantonalbank

Fanconi sei für eine weitere Amtsperiode bis 2026 gewählt worden, teilte das Institut am Dienstagabend mit. Auch die Bankrätin Ines Pöschel wurde für vier weitere Jahre bestätigt.

Gemäss dem Gesetz über die Graubündner Kantonalbank ist die Regierung für die Wahl des siebenköpfigen Bankrats zuständig. Die Wahlen erfolgen unter Berücksichtigung der Vorgaben der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht Finma und des Anforderungsprofils der Regierung für den Bankrat.

Die Aktie der Graubündner Kantonalbank verliert an der SIX am Mittwoch zeitweise 0,65 Prozent auf 1'530,00 Franken.

ra/kw

Chur (awp)