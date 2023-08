GKB-Aktie in Rot: Mandate von GKB-Bankräten Gredig und Bottoni für weitere Amtszeit verlängert

Die beiden bleiben damit für weitere vier Jahre bis 31. März 2028 im Amt, wie die GKB am Dienstag mitteilte.

Gredig und Bottoni haben den Angaben zufolge beide bereits seit 2016 in dem Gremium Einsitz. Gredig ist derzeit Vorsitzender des Prüf- und Risikoausschusses, Bottoni Mitglied des Ausschusses. Der siebenköpfige Bankrat ist das oberste Organ der GKB. Er beaufsichtigt und kontrolliert die Geschäftsführung und legt die strategische Ausrichtung, die Risikopolitik und die reglementarische Grundordnung der Bank fest.

Am Mittwoch fällt die GKB-Aktie an der SIX zeitweise 0,61 Prozent auf 1'640 Franken.

tv/ls

Chur (awp)