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13.10.2026 21:05:00
GKB-Aktie im Blick: Reto Müller wird neuer Bankrat - Vizepräsidium neu besetzt
Die Bündner Regierung hat Reto Müller neu in den Bankrat der Graubündner Kantonalbank (GKB) gewählt.
Müller folgt als Mitglied des Bankrats auf Christoph Caviezel, der nach drei Amtsperioden wegen der Amtszeitbeschränkung ausscheidet, wie die GKB am Dienstag mitteilte. Seine Amtszeit dauert vom 1. Juli 2027 bis 30. Juni 2031.
Müller war mehr als 30 Jahre in verschiedenen Führungsfunktionen bei Credit Suisse und UBS tätig. Zuletzt war er bis Januar 2026 Risikochef und Mitglied der Geschäftsleitung von UBS Switzerland.
Gleichzeitig ernannte die Kantonsregierung Sutter-Rüdisser zur neuen Vizepräsidentin des Bankrats. Ihr Mandat als Bankratsmitglied wurde zugleich um vier Jahre verlängert.
Die Ernennung Müllers wurde der Finanzmarktaufsicht Finma zur aufsichtsrechtlichen Genehmigung eingereicht. Sutter-Rüdisser sitzt seit 2021 im Bankrat und ist Professorin für Wirtschaft an der Universität St. Gallen.
jb/mk
Chur (awp)
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