|Kundenbeziehung
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04.05.2026 08:05:37
GKB-Aktie: Graubündner Kantonalbank sieht sich Mega-Klage gegenüber
Gegen die Graubündner Kantonalbank (GKB), ihre Tochtergesellschaft BZ Bank sowie aktuelle und ehemalige Organe der BZ Bank ist eine Klage eingereicht worden.
Die Klage steht laut den Angaben im Zusammenhang mit einer Kundenbeziehung und einem von der BZ Bank verwalteten Anlageprodukt. Der Kläger werfe den Finanzinstituten Pflichtverletzungen vor. Sein Name wird nicht genannt.
Die GKB und die BZ Bank erachten die Vorwürfe als unbegründet und bestreiten die Forderungen, wie sie betonen. Sie würden sich entsprechend verteidigen. Die Klage wurde gemäss Communiqué in Form eines Schlichtungsgesuchs beim Vermittleramt Höfe eingereicht.
Bank mit Ebner-Vergangenheit
Die GKB kaufte 2022 dem damaligen Besitzer Martin Ebner eine Mehrheit der BZ Bank ab. Seit Anfang 2025 ist die GKB alleinige Besitzerin. Ebner machte mit dem Verkauf den letzten Schritt in seiner Nachfolgeplanung.
Der bekannte Investor Ebner hatte die Bank 1985 gegründet. Sie war danach Dreh- und Angelpunkt seiner Aktivitäten. Schwerpunktmässig berät sie professionelle, private und institutionelle Kunden bei Aktienanlagen und Beteiligungen.
rw/cg
Chur (awp)
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