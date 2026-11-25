Es sei damals "gar nichts" falsch gelaufen.

Hintergrund des Rechtsstreits ist eine Kapitalerhöhung beim Werkzeugmaschinenhersteller United Machining Solutions (UMS) im Januar 2024. Das Unternehmen war 2018 von einem Investorenpool um Ebner übernommen worden. Er war damals Besitzer der BZ Bank. Investor und Kläger Remo Stoffel wirft der BZ Bank vor, Ebner bevorzugt behandelt zu haben.

Unabhängig vom Rechtsstreit hat sich Ebner inzwischen von der BZ Bank losgesagt, die er 1985 gegründet hatte. Nach überraschenden Kündigungen von Partnerschaften zwischen ihm und der Bank habe er das Vertrauen verloren, sagte Ebner.

Auf die Frage, ob er den Verkauf der BZ Bank bereue, sagte Ebner: "Aus heutiger Sicht war es sicherlich ein Fehlentscheid. Ich würde aber nicht von Bereuen sprechen."

Die GKB-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,43 Prozent leichter bei 2'340,00 Franken.

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Zürich (awp/sda)