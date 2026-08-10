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10.08.2026 06:37:00
Gk Energy: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Gk Energy hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2.94 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2.09 INR je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 5.05 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 55.55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.25 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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