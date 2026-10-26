Gjensidige Forsikring ASA präsentierte Quartalsergebnisse

Gjensidige Forsikring ASA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4.08 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3.13 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 12.79 Milliarden NOK gegenüber 12.49 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 3.67 NOK gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 11.79 Milliarden NOK ausgegangen.

Redaktion finanzen.ch