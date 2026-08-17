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17.08.2026 06:37:00
GiXo präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
GiXo präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 9.47 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.140 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat GiXo mit einem Umsatz von insgesamt 651.4 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 601.6 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 8.28 Prozent gesteigert.
GiXo hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 6.360 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -17.910 JPY je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15.30 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.77 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2.40 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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