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11.09.2026 06:37:00
Givbux stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Givbux hat am 09.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 50.0 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0.0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 0.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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