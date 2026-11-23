Givbux hat am 20.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.040 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 0.1 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 33.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Givbux 0.1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch