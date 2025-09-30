Givaudan will kleinen US-Parfumhersteller kaufen

Genf (awp) - Der Aromen- und Riechstoffhersteller Givaudan plant in den USA eine Übernahme. Er will den Parfumhersteller Belle Aire Creations kaufen.

Das Unternehmen erzielte 2024 einen Umsatz von umgerechnet 65 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung vom Dienstagabend heisst. Der Deal soll Ende 2025 oder Anfang 2026 abgeschlossen werden. Zum Preis wurden keine Angaben gemacht.

Das Unternehmen wurde laut den Angaben 1982 gegründet. Es sieht sich als Hersteller besonders innovativer Düfte.

rw/