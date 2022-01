Givaudan übernimmt 48 Prozent der brasilianischen Nanovetores Group

Genf (awp) - Der Aromen- und Riechstoffhersteller Givaudan beteiligt sich an der brasilianischen Nanovetores Group. Givaudan werde der Investmentgesellschaft The Criatec Fund ein 48 Prozent grosses Aktienpaket abkaufen, teilten die Genfer am Mittwoch mit. Angaben zum Übernahmepreis werden keine Angaben gemacht.

Die Nanovetores Group wurde 2009 gegründet, beschäftigt in Florianopolis im Süden von Brasilien 56 Angestellte und ist mehrheitlich in Familienbesitz. Mit ihr werde Givaudan sein Active Beauty-Geschäft ausbauen. Die Brasilianer sind für die Entwicklung und die Herstellung von Inhaltsstoffen für Kosmetika bekannt. Nonvetores zähle eine Vielzahl von Kosmetikmarken zu seinen Kunden, hiess es weiter.

mk/jb