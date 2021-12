Givaudan schliesst Übernahme von US-Unternehmen DDW ab

Die Akquisition mit einem Pro-Forma-Umsatz von 140 Millionen US-Dollar und 315 Mitarbeitenden war in der ersten Oktoberhälfte kommuniziert worden.

Die Übernahmebedingungen wurden nicht offengelegt. Givaudan hat die Transaktion aus Fremdmitteln finanziert, wie es in einer Mitteilung des Genfer Aromen- und Riechstoff-Herstellers vom Donnerstagabend heisst.

Das Privatunternehmen DDW mit Sitz in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky hat zwölf Produktionsstandorte weltweit und ist laut den Angaben in der Naturfarbstoffbranche führend. Es wurde 1865 in New York gegründet und hat sich von seinen Ursprüngen im Brauereisektor zu einem Marktführer für Karamellfarbstoffe entwickelt. In den vergangenen 20 Jahren legte DDW den Fokus verstärkt auf natürliche Farbstoffe für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.

Genf (awp)