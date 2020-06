Givaudan schliesst die Akquisition des Kosmetikgeschäfts von Indena ab

Der Aromen- und Duftstoffkonzern Givaudan hat den Kauf des Kosmetikgeschäfts des italienischen Unternehmens Indena abgeschlossen.

Mit der Übernahme soll das Active-Beauty-Geschäft weiter ausgebaut werden, wie es in einer Mitteilung vom Freitagabend heisst.

Indena mit Hauptsitz in Mailand stellt aktive Inhaltsstoffe auf pflanzlicher Basis für die Verwendung in der Gesundheitsernährung, der pharmazeutischen Industrie und der Körperpflegebranche her. Givaudan hatte die Akquisition im November 2019 angekündigt, ohne Details zum Kaufpreis zu nennen. Damals wurde der Umsatzbeitrag auf Pro-forma-Basis (2018) auf rund 8 Millionen Euro beziffert.

yr/uh

Vernier (awp)