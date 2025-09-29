Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
29.09.2025 07:06:37

Givaudan investiert 40 Millionen Franken in neues Duftstoff-Werk in Guangzhou

Genf (awp) - Der Aromen- und Duftstoffhersteller Givaudan hat in der chinesischen Stadt Guangzhou den Grundstein für eine neue Produktions- und Entwicklungsstätte gelegt. Das Unternehmen will mit einer Investition von rund 40 Millionen Franken seine Präsenz im Reich der Mitte ausbauen.

Auf einer Fläche von rund 30'000 Quadratmetern soll ein hochautomatisiertes Werk zur Herstellung von Duftstoffen entstehen, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Zudem sei ein Kreativzentrum geplant, in dem Marketing, Vertrieb und Anwendung gebündelt werden. In den nächsten zwei Jahren sollen rund 150 Mitarbeitende vom bisherigen Standort in die neue Anlage umziehen.

Das Projekt sei Teil der Umsetzung der Strategie 2030, die auf nachhaltiges Wachstum, Innovation und eine stärkere Kundenorientierung in dynamischen Märkten wie China abziele, so Givaudan weiter.

an/uh

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’423.55 19.24 B26SWU
Short 12’680.06 13.71 BHDSPU
Short 13’137.38 8.97 U5BSSU
SMI-Kurs: 11’929.80 26.09.2025 17:31:16
Long 11’412.74 18.93 BK5S8U
Long 11’178.98 13.87 BMYSUU
Long 10’684.64 8.77 SSPM4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

