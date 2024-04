Givaudan-Analyse: So bewertet Barclays Capital die Givaudan-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Givaudan auf "Underweight" mit einem Kursziel von 3500 Franken belassen. Analyst Alex Sloane verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf ein Gespräch mit Gilles Andrier, dem Vorstandschef des Aromen- und Duftstoffherstellers. Unter anderem sei die Schwäche im nordamerikanischen Geschäft im Jahr 2023 auf gleich mehrere Faktoren zurückzuführen, während Europa positiv überrascht habe und die Aussichten solide bleiben sollten.

Aktienanalyse online: Die Givaudan-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie notierte um 14:21 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0.6 Prozent auf 4’042.00 CHF zu. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 13.41 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 4’321 Givaudan-Aktien den Besitzer. Für den Anteilsschein ging es seit Jahresanfang 2024 um 18.0 Prozent aufwärts. Am 23.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2024 / 08:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2024 / 03:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.