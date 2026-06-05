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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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Bewertung im Blick 05.06.2026 13:22:44

Givaudan-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Overweight ein

Givaudan-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Overweight ein

Givaudan-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Celine Pannuti unterzogen.

Givaudan
2870.37 CHF 1.02%
Kaufen Verkaufen

Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Zur vereinbarten Übernahme der Mehrheit an Eurofragrance schrieb Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung, dass deren derzeitige operative Ergebnismargen (Ebitda) etwa denen des Düfte- und Kosmetikgeschäfts von Givaudan entsprechen dürften. Mit der Übernahme könnten diese sich aber verbessern. Zudem sollte der Zukauf die Gewinne (EPS) von Givaudan im niedrigen einstelligen Prozentbereich steigern.

Aktienbewertung im Detail: Die Givaudan-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Im SIX SX-Handel gewannen die Givaudan-Papiere um 13:06 Uhr 1.4 Prozent. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 25.04 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden über SIX SX 3’902 Givaudan-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 büsste die Aktie um 6.0 Prozent ein. Givaudan dürfte die Quartalsergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 23.07.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 09:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 09:49 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,IgorGolovniov / Shutterstock.com
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