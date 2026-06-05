Givaudan-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Overweight ein

Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Zur vereinbarten Übernahme der Mehrheit an Eurofragrance schrieb Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung, dass deren derzeitige operative Ergebnismargen (Ebitda) etwa denen des Düfte- und Kosmetikgeschäfts von Givaudan entsprechen dürften. Mit der Übernahme könnten diese sich aber verbessern. Zudem sollte der Zukauf die Gewinne (EPS) von Givaudan im niedrigen einstelligen Prozentbereich steigern.

Aktienbewertung im Detail: Die Givaudan-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Im SIX SX-Handel gewannen die Givaudan-Papiere um 13:06 Uhr 1.4 Prozent. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 25.04 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden über SIX SX 3’902 Givaudan-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 büsste die Aktie um 6.0 Prozent ein. Givaudan dürfte die Quartalsergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 23.07.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 09:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 09:49 / BST





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