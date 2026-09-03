Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Investment-Tipp
|
03.09.2026 10:49:44
Givaudan-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie
Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Givaudan-Aktie durch Deutsche Bank AG.
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan von 3650 auf 3700 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte passte ihre Schätzungen am Mittwoch mit Blick auf die Aussagen des Aromenherstellers auf seiner Investorenkonferenz an. Im Bereich Fragrance & Beauty laufe es weiter stark für die Schweizer.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Givaudan-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Aktie notierte um 10:33 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1.6 Prozent auf 3’255.00 CHF zu. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 13.67 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2’235 Givaudan-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6.3 Prozent zu Buche. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 22.01.2027.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 08:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Givaudan AG
|
16:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI klettert (finanzen.ch)
|
12:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Donnerstagmittag in Grün (finanzen.ch)
|
12:26
|SLI aktuell: SLI notiert mittags im Plus (finanzen.ch)
|
09:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09:28
|Zurückhaltung in Zürich: SMI zum Start des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
09:28
|Donnerstagshandel in Zürich: SPI notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu Givaudan AG
|09:59
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:59
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:59
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|18.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|08.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|19.06.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|12.06.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX fester -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt und der deutsche Leitindex präsentieren sich am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Aktienmärkte legen am Donnerstag ebenfalls zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.