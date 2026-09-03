Givaudan-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan von 3650 auf 3700 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte passte ihre Schätzungen am Mittwoch mit Blick auf die Aussagen des Aromenherstellers auf seiner Investorenkonferenz an. Im Bereich Fragrance & Beauty laufe es weiter stark für die Schweizer.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Givaudan-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie notierte um 10:33 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1.6 Prozent auf 3’255.00 CHF zu. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 13.67 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2’235 Givaudan-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6.3 Prozent zu Buche. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 22.01.2027.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 08:20 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.