Givaudan-Aktie legt zu: Buy-Bewertung für Givaudan-Aktie von Goldman Sachs Group Inc.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Givaudan von 4700 auf 4800 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der Erholung des europäischen Chemiesektors von seinem Tief im vergangenen Oktober sei die Preismacht der Unternehmen nun eher wichtiger als die Absatzentwicklung, schrieb Analystin Georgina Fraser in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zudem verlaufe die Erholung noch heterogener als von ihr erwartet. Sie bleibe bei ihrer Präferenz für die Hersteller von Aromen und Duftstoffen, die weiterhin positiv überraschten, sowie für die Gaseproduzenten. Unter ersteren bevorzugt sie weiterhin Givaudan gegenüber Symrise. Dagegen enttäuschten die diversifizierten Chemieunternehmen und die Farbenhersteller ihre bereits gedämpften Erwartungen. Diese hätten wegen teils zu hoher Kapazitäten zudem nur begrenzt Spielraum für Preiserhöhungen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Givaudan-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Aktuell notiert die Givaudan-Aktie a der SIX 0,47 Prozent stärker bei 4'280,00 Franken. Die Aktie notierte um 10:32 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0.5 Prozent auf 4’280.00 CHF zu. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 12.15 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden über SIX SX 1’292 Givaudan-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2024 ging es für das Papier um 24.9 Prozent aufwärts. Givaudan dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 23.07.2024 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

