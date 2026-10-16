Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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16.10.2026 11:52:44
Givaudan-Analyse: Aktie von UBS AG mit Neutral bewertet
Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Givaudan-Aktie durch UBS AG liegen vor.
Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Givaudan von 3270 auf 3960 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das beschleunigte Wachstum beim Hersteller von Aromen und Duftstoffen sei zunehmend eingepreist, schrieb Joshua Spector in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach der jüngst guten Kursentwicklung liege die Latte höher. Givaudan könne die Erwartungen im nächsten Quartal wohl nicht noch einmal so deutlich übertreffen.
Aktienauswertung: Die Givaudan-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Um 11:36 Uhr ging es für die Givaudan-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0.4 Prozent auf 3’919.00 CHF. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 1.05 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 3’651 Givaudan-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein stieg seit Beginn des Jahres 2026 um 28.0 Prozent. Die Ergebnisse für Q4 2026 dürfte Givaudan am 27.01.2027 vorlegen.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 14:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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