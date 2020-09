Givaudan-Aktien sind nach kleinerem Verkauf und Hochstufung gesucht

Zürich (awp) - Die Aktien des Aromen- und Duftstoffherstellers Givaudan sind am Mittwochmorgen gesucht. Das Unternehmen hatte gestern einen kleineren Teilverkauf aus dem Naturex-Portfolio angekündigt. Zudem dürfte eine Hochstufung durch Berenberg Rückenwind verleihen.

Bis 9.45 Uhr gewinnen die Givaudan-Aktien 1,0 Prozent auf 3'999 Franken. Seit Anfang Jahr haben die Titel um gut 30 Prozent zugelegt und markierten Mitte September ein Rekordhoch bei 4'099 Franken. Der Gesamtmarkt SMI tendiert am Mittwochmorgen derweil mit einem Plus von 0,1 Prozent seitwärts.

Der am gestrigen Dienstag angekündigte Verkauf des Pectin-Geschäfts aus dem Naturex-Portfolio an das deutsche Familienunternehmen Herbstreith & Fox wird von den Analysten begrüsst. Naturex sei die grösste Übernahme in den letzten Jahren gewesen und es sei logisch, dass beim Geschäft Anpassungen gemacht würden, schreibt die ZKB im Kommentar. Den Umsatzbeitrag des Geschäfts im vergangenen Jahr beziffert der Experte auf 23,2 Millionen Franken, was lediglich 0,4 Prozent des Gesamtumsatzes von Givaudan ausmache.

Zudem hat die Privatbank Berenberg die Titel auf "Buy" von "Hold" hochgestuft und ein neues Kursziel von 4'500 Franken gesetzt. Der zuständige Analyst begründet dies mit der robusten Entwicklung des Unternehmens während der Coronakrise. Darüber hinaus habe sich der kurzfristige Ausblick aufgehellt und auf lange Sicht dürfte der adressierbare Markt von Givaudan noch grösser werden.

an/hr