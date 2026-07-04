Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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04.07.2026 14:27:00
Givaudan-Aktie: Was Analysten im Juni vom Papier halten
So schätzten Experten die Givaudan-Aktie im letzten Monat ein.
Die Givaudan-Aktie wurde im Juni 2026 von 7 Analysten unter die Lupe genommen.
5 Experten raten die Givaudan-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 3.410,00 CHF für die Givaudan-Aktie, was einem Abschlag von 10,00 CHF zum aktuellen SWX-Kurs in Höhe von 3.420,00 CHF entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|3.300,00 CHF
|-3,51
|19.06.2026
|UBS AG
|3.270,00 CHF
|-4,39
|12.06.2026
|Deutsche Bank AG
|3.300,00 CHF
|-3,51
|12.06.2026
|Deutsche Bank AG
|3.300,00 CHF
|-3,51
|09.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|3.600,00 CHF
|5,26
|09.06.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|3.500,00 CHF
|2,34
|08.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|3.600,00 CHF
|5,26
|05.06.2026
Redaktion finanzen.ch
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