Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’424 0.5%  SPI 20’327 0.6%  Dow 52’900 1.1%  DAX 25’779 0.8%  Euro 0.9188 0.0%  EStoxx50 6’413 0.8%  Gold 4’175 1.2%  Bitcoin 50’374 1.8%  Dollar 0.8032 0.0%  Öl 72.1 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Continental macht Ernst: ContiTech geht für 4 Milliarden Euro an Investor
MANGOS-Aktien im Fokus: Diese sechs Werte könnten die Magnificent 7 ablösen
RBC hebt Kursziel für Siemens Energy-Aktie auf 210 Euro: Folgt jetzt die nächste Rally?
SpaceX per ETF ins Depot: Warum die Aktie mehr Volatilität als Bitcoin mitbringen könnte
Givaudan-Aktie: Was Analysten im Juni vom Papier halten
Suche...

Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Analysten-Einschätzungen 04.07.2026 14:27:00

Givaudan-Aktie: Was Analysten im Juni vom Papier halten

Givaudan-Aktie: Was Analysten im Juni vom Papier halten

So schätzten Experten die Givaudan-Aktie im letzten Monat ein.

Givaudan
3498.22 CHF 0.60%
Kaufen Verkaufen

Die Givaudan-Aktie wurde im Juni 2026 von 7 Analysten unter die Lupe genommen.

5 Experten raten die Givaudan-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 3.410,00 CHF für die Givaudan-Aktie, was einem Abschlag von 10,00 CHF zum aktuellen SWX-Kurs in Höhe von 3.420,00 CHF entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital3.300,00 CHF-3,5119.06.2026
UBS AG3.270,00 CHF-4,3912.06.2026
Deutsche Bank AG3.300,00 CHF-3,5112.06.2026
Deutsche Bank AG3.300,00 CHF-3,5109.06.2026
JP Morgan Chase & Co.3.600,00 CHF5,2609.06.2026
Goldman Sachs Group Inc.3.500,00 CHF2,3408.06.2026
JP Morgan Chase & Co.3.600,00 CHF5,2605.06.2026

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3726 16.06.2028 157231672
Long 12.2877 18.12.2026 150268318
Long 53.8769 18.12.2026 144919522
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.0759 17.12.2027 158194253
Short 700.4 18.09.2026 154260102
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2206 11.50 157436649
Long 12.2877 5.62 157975915
Long 14.008 4.65 157975914
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.4511 10.46 146216420
Short 12.2877 5.20 146426719
Short 18.9297 2.48 146536119

Weitere Links:

März 2026: Experten empfehlen Givaudan-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Givaudan-Aktie dennoch im Plus: Dufthersteller startet mit Umsatzrückgang ins Jahr
Givaudan-Aktie im Plus: Mehrheitsbeteiligung an spanischem Duftunternehmen

Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com,Keystone
In eigener Sache

Trading Signals: Nestlé: Neuer Appetit

Der weltgrösste Lebensmittelkonzern hat an der Börse einen starken Juni erlebt. Mit Blick auf die Vorlage der Semesterbilanz könnte sich bei Nestlé noch mehr Fantasie aufbauen.

Weiterlesen!