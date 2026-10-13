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Aromengeschäft 13.10.2026 09:33:37

Givaudan-Aktie springt kräftig an: Organisches Wachstum beschleunigt sich im dritten Quartal

Givaudan-Aktie springt kräftig an: Organisches Wachstum beschleunigt sich im dritten Quartal

Der Aromen- und Riechstoffhersteller Givaudan hat sein Wachstum im dritten Quartal 2026 deutlich beschleunigt.

Dabei hat sich auch das zuletzt schwächelnde Aromengeschäft erholt.

In den ersten neun Monaten erzielte Givaudan einen Umsatz von 5,89 Milliarden Franken. Das entspricht einem Anstieg von 2,6 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode. Organisch, also bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte, wuchs der Umsatz um 5,2 Prozent, wie das Genfer Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Im dritten Quartal allein erreichte Givaudan ein organisches Wachstum von 8,6 Prozent, nach 3,6 Prozent im ersten Halbjahr. Damit lag das Wachstum deutlich über der mittelfristigen Zielbandbreite von 4 bis 6 Prozent.

Mit den vorgelegten Zahlen hat Givaudan die Erwartungen beim organischen Wachstum übertroffen. Die von der Nachrichtenagentur AWP befragten Analysten waren für das dritte Quartal im Konsens von einem Plus von 4,7 Prozent ausgegangen.

Aromengeschäft erholt sich

Das zuletzt schwächelnde Aromengeschäft (Taste & Wellbeing) legte im dritten Quartal organisch um 3,5 Prozent zu, nach lediglich 0,5 Prozent im ersten Halbjahr. Allerdings blieb die Entwicklung in Nordamerika schwierig. Dort belasteten laut Givaudan unter anderem die anhaltende Schwäche im Geschäft mit funktionalen Inhaltsstoffen sowie Rückerstattungen von US-Zöllen an Kunden die Umsatzentwicklung.

Wachstumstreiber blieb derweil das Geschäft mit Riechstoffen und Kosmetikwirkstoffen (Fragrance & Beauty) mit einem organischen Wachstum von 13,5 Prozent im dritten Quartal. Besonders stark entwickelte sich die Luxusparfümerie, die in den ersten neun Monaten organisch um 15,3 Prozent zulegte.

Konzernchef Christian Stammkoetter zeigte sich mit der zunehmenden Wachstumsdynamik zufrieden. Zudem habe Givaudan trotz der geopolitischen Herausforderungen ein gutes Volumenwachstum erzielt und Preiserhöhungen zum Ausgleich der gestiegenen Rohstoffkosten umgesetzt.

Givaudan bestätigt zudem die Mittelfristziele. Demnach strebt das Unternehmen ein durchschnittliches organisches Umsatzwachstum von 4 bis 6 Prozent und einen durchschnittlichen bereinigten freien Cashflow von über 12 Prozent des Umsatzes an.

Im SIX-Handel notiert die Givaudan-Aktie zeitweise 6,85 Prozent im Plus bei 3'726 Franken.

jl/to

Vernier (awp)

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