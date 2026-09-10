Givaudan-Aktie schwächer: Entwicklungszentrum für Düfte in Casablanca eröffnet

Das Unternehmen hat in Casablanca ein Entwicklungszentrum für Düfte eröffnet, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Damit erweitere die seit März 2025 bestehende Präsenz im Land um lokale Entwicklungs- und Vertriebskapazitäten.

Das neue Zentrum umfasst Labore für die Entwicklung und Anwendung von Düften sowie Bereiche für Entwicklung, Marketing und Vertrieb. Von Casablanca aus will Givaudan Kunden im Maghreb und in Westafrika betreuen. Das Zentrum soll unter anderem die Entwicklung von Produkten für die Bereiche Wasch- und Reinigungsmittel, Körperpflege und Parfüms beschleunigen.

Zeitweise fällt die Givaudan-Aktie im Schweizer Handel um 0,93 Prozent auf 3'166,42 Franken.

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Vernier (awp)