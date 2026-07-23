Givaudan-Aktie sackt dennoch ab: Organisches Wachstum im zweiten Quartal beschleunigt

Dabei kam es im zweiten Quartal zu einer Wachstumsbeschleunigung. Negative Wechselkurseffekte führten jedoch dazu, dass der ausgewiesene Umsatz in Franken zurückging. Die Profitabilität ging ebenfalls zurück. Unter dem Strich blieb ein klar tieferer Reingewinn.

So sank der Umsatz von Januar bis Juni um 1,7 Prozent auf 3,80 Milliarden Franken, wie der Lieferant von Aromen und Duftstoffen für Lebensmittel, Parfüms sowie Haushalts- und Pflegeprodukte am Donnerstag mitteilte. Organisch, also bereinigt um Währungs- und Übernahmeeffekte, resultierte hingegen ein Wachstum von 3,6 Prozent.

Wachstumsbeschleunigung im zweiten Quartal

Damit beschleunigte sich das organische Wachstum im zweiten Quartal auf 4,3 nach 2,8 Prozent im ersten Quartal. Somit lag das organische Wachstum auch wieder im mittelfristigen Zielband von 4 bis 6 Prozent.

Der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) sank im ersten Halbjahr um 5,2 Prozent auf 923 Millionen Franken. Die entsprechende Marge verschlechterte sich damit auf 24,3 von 25,2 Prozent. Der ausgewiesene EBITDA ging um 13 Prozent auf 820 Millionen zurück. Der Reingewinn lag mit 475 Millionen 20 Prozent tiefer.

Die Erwartungen der Analysten wurden damit beim organischen Wachstum übertroffen (AWP-Konsens: 3,0%). Die Profitabilität (bereinigte EBITDA-Marge) lag derweil im Rahmen der Erwartungen. Der Reingewinn verfehlte indes die Prognosen (AWP-Konsens: 541 Mio Fr.).

Einmalkosten belasten Profitabilität

Givaudan sprach von einer anhaltend guten Wachstumsdynamik trotz des anspruchsvollen geopolitischen und makroökonomischen Umfelds. Das Wachstum sei ausgewogen über Regionen, Kundengruppen und Geschäftssegmente hinweg ausgefallen. Zudem habe der Konzern angesichts höherer Rohstoffkosten gemeinsam mit seinen Kunden Preiserhöhungen umgesetzt, um die gestiegenen Inputkosten vollständig auszugleichen.

Die Profitabilität sei vor allem durch einmalige Kosten von 103 Millionen Franken belastet worden. Diese standen gemäss Mitteilung vor allem im Zusammenhang mit Vergleichszahlungen und Rückstellungen, Restrukturierungsaufwendungen sowie Kosten im Zusammenhang mit Untersuchungen der Wettbewerbsbehörden in der Duftstoffbranche. Bereinigt um diese Einmaleffekte sei der EBITDA in Lokalwährungen um 0,8 Prozent gestiegen, hiess es weiter.

Mittelfristziele bestätigt

Wie erwartet bestätigte Givaudan die Mittelfristziele. Demnach will der Konzern über den Zeitraum 2026 bis 2030 ein organisches Wachstum von 4 bis 6 Prozent erreichen. Zudem strebt Givaudan über den Fünfjahreszeitraum einen bereinigten freien Cashflow von durchschnittlich über 12 Prozent des Umsatzes an.

Givaudan-Aktie nach H1-Zahlen trotz Wachstumsbeschleunigung unter Druck

Die Aktien von Givaudan geben am Donnerstag im frühen Handel deutlich nach. Dabei übertraf der Aromen- und Duftstoffhersteller im ersten Halbjahr beim organischen Wachstum die Erwartungen. Analysten machen sich allerdings gewisse Sorgen wegen des schwachen freien Cashflows, steigenden Rohstoffkosten und möglichen Belastungen für die Margen im zweiten Halbjahr.

Die Givaudan-Aktie verliert an der SIX stellenweise 5,82 Prozent auf 3'186,00 Franken. Die Aktie hatte vom Jahrestief im März bei 2566 Franken bis Anfang Juli um 38 Prozent auf 3547 Franken zugelegt. Seither tendieret sie wieder nach unten. Bereits am Vortag hatte sie um 1,1 Prozent nachgegeben.

Der Genfer Konzern beschleunigte das organische Wachstum auf 4,3 Prozent im zweiten Quartal nach 2,8 Prozent im ersten. Damit lag das Wachstum im ersten Halbjahr mit 3,6 Prozent über den Analystenerwartungen (AWP-Konsens: 3,0%). Der Reingewinn fiel dagegen wegen hoher Einmalkosten im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten und Restrukturierungen klar tiefer aus als erwartet.

Analysten loben unisono die Wachstumsbeschleunigung. Besonders positiv werten sie die Rückkehr des Aromengeschäfts auf den Wachstumspfad und die anhaltend starke Entwicklung der Sparte Riechstoffe & Schönheit. Auch die Profitabilität bewegte sich insgesamt im Rahmen der Erwartungen.

Für Zurückhaltung sorgen dagegen die Aussagen zu den Rohstoffkosten. Givaudan rechnet im zweiten Halbjahr mit weiter steigenden Inputkosten, die zwar über Preiserhöhungen kompensiert werden sollen. Mehrere Analysten verweisen jedoch darauf, dass die Belastung für die Margen grösser ausfallen könnte als derzeit am Markt erwartet.

Zudem fiel der freie Cashflow wegen höherer Investitionen und eines vorübergehend höheren Working Capital deutlich schwächer aus als prognostiziert. Zwar gehen mehrere Analysten davon aus, dass sich dieser Effekt wieder normalisieren wird. Kurzfristig belastet er jedoch die Stimmung.

Nach dem kräftigen Kursrally ab März dürften zudem einige Anleger Gewinne mitgenommen haben.

jl/an

Vernier (awp)