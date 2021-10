Givaudan-Aktie sackt ab: Givaudan steigert Umsatz - Übernahme von DDW, The Color House

Insgesamt stieg der Umsatz in den ersten neun Monaten 2021 um 5,8 Prozent auf 5,07 Milliarden Franken, wie Givaudan am Dienstag mitteilte. Das organische Wachstum betrug im dritten Quartal 7,4 Prozent, was im Vergleich zum ersten Halbjahr mit +7,9 Prozent eine leichte Verlangsamung bedeutet. Der Wert liegt aber immer noch deutlich oberhalb der angepeilten mittelfristigen Zielgrösse von 4 bis 5 Prozent.

Treiber der guten Geschäftsentwicklung war der Bereich "Riechstoffe & Schönheit", bei dem im Vorjahr vor allem die Luxusparfümerie noch stark unter der Corona-Pandemie gelitten hatte. Nach drei Quartalen erhöhte sich der Umsatz der Sparte organisch um 8,4 Prozent auf 2,38 Milliarden Franken. Auch die grössere Sparte "Geschmack & Wohlbefinden" wuchs organisch im Vergleich zum Vorjahr um 7,2 Prozent auf 2,78 Milliarden.

Die Erwartungen der Analysten wurden mit den Zahlen leicht übertroffen.

Mittelfristziele bestätigt

Trotz anhaltender Corona-Pandemie seien die globalen Lieferketten weiterhin angespannt, schreibt Givaudan. Das Wachstum habe sich über alle Produktesegmente und Regionen hinweg verteilt, wobei die Schwellenländer noch etwas stärker zulegten als die reifen Märkte.

Mit Blick nach vorne bestätigte die Gruppe den im vergangenen Sommer aufgestellten Fünfjahresplan. In dieser Zeit will Givaudan organisch um 4 bis 5 Prozent pro Jahr und damit schneller als der Markt wachsen. Zudem soll der Free-Cashflow-Rendite gemessen an den Verkäufen über 12 Prozent liegen.

Givaudan übernimmt DDW, The Color House

Der Aromen- und Riechstoff-Hersteller Givaudan baut sein Geschäft weiter aus. Das Genfer Unternehmen hat einen Vertrag zur Übernahme von DDW, The Color House, einem Hersteller von Naturfarbstoffen in den USA, unterzeichnet.

Das eigenständige Unternehmen mit Sitz in Louisville, Kentucky/USA, beschäftigt laut Mitteilung vom Montagabend 315 Mitarbeiter an 12 Produktionsstandorten weltweit und ist in der Naturfarbstoffbranche führend. Im Geschäftsergebnis 2020 von Givaudan hätte sich der Umsatzbeitrag auf Pro-forma-Basis mit rund USD 140 Millionen niedergeschlagen.

Die Transaktion soll im vierten Quartal 2021 abgeschlossen werden, wobei die Übernahmebedingungen nicht offengelegt wurden. Givaudan schreibt in der Mitteilung nur, dass die Transaktion aus Fremdmitteln finanziert werden solle.

DDW wurde laut den Angaben 1865 in New York gegründet und hat sich von seinen Ursprüngen im Brauereisektor zu einem Marktführer für Karamellfarbstoffe entwickelt. In den vergangenen 20 Jahren sei der Fokus dann verstärkt auf natürlichen Farbstoffen für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie gelegen, heisst es.

Die Givaudan-Aktie gerät am Dienstag unter Druck und verliert zeitweise 1,52 Prozent auf 4'222 Franken.

Vernier (awp)