Givaudan-Aktie mit Verlusten: Grossbritannien erweitert Kartelluntersuchung gegen Givaudan und weitere Firmen

Im Zentrum der seit März 2023 laufenden Untersuchungen steht die unrechtmässige Koordination innerhalb der Branche.

Untersucht werden neu auch wechselseitige Vereinbarungen über die Einstellung von Mitarbeitern, die an der Lieferung von Duftstoffen beteiligt sind, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Weiterhin läuft das Verfahren wegen mutmasslich wettbewerbswidrigen Verhalten wie etwa Preisabsprachen. Ein weiteres Update soll im Herbst 2023 erfolgen.

Zur Klärung der Vorwürfe arbeiten Wettbewerbsbehörden der Schweiz, der EU, aus Grossbritannien und den USA zusammen.

Die Givaudan -Aktie verliert am Mittwoch an der SIX zeitweise 1,23 Prozent auf 3'360,00 Franken.

an/uh

Zürich (awp)